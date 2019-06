Bce, Draghi a leader Ue: Se deterioramento,possibili nuovi stimoli

di lal

Milano, 21 giu. (LaPresse) - La politica monetaria si è caricata la maggior parte degli oneri negli ultimi 8 anni e la politica fiscale quest'anno e l'anno prossimo si dovrebbe mantenere leggermente espansiva, "ma in caso di deterioramento dovrà essere molto più espansiva". È quanto ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, illustrando il quadro della congiuntura in riunione con i leader Ue, secondo quanto riferisce una fonte sentita e riportata dal sito di Reuters. Secondo la fonte Draghi non ha escluso che "per evitare che un ritorno sostenuto all'obiettivo di inflazione della Bce sia minacciato, potrebbe essere necessario uno stimolo supplementare".

