Bce, Draghi: A Lagarde non servono consigli, ha tempo e sa cosa fare

di vsc

Milano, 24 ott. (LaPresse) - "Non c'è bisogno di consigli. Lei sa perfettamente quello che deve fare e comunque ha un lungo periodo davanti a sé in cui potrà formare la sua visione, insieme al consiglio direttivo, su che cosa fare". Così il presidente della Bce, Mario Draghi, rispondendo in conferenza stampa a chi gli chiedeva che consigli darebbe al suo successore, Christine Lagarde.

