Bce, Corte Ue: Giudizio non compete a Stati, a rischio unità giuridica

di fct

Milano, 8 mag. (LaPresse) - "Al fine di garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Ue, la sola Corte di giustizia - che è stata creata a tale scopo dagli Stati membri - è competente nel giudicare che un atto di un'istituzione dell'Ue è contrario al diritto dell'Ue". Lo scrive in una nota la Corte di giustizia dell'Unione europea dopo la sentenza della Corte costituzionale tedesca sul Qe della Bce. "Le divergenze tra i tribunali degli Stati membri in merito alla validità di tali atti potrebbero effettivamente compromettere l'unità dell'ordinamento giuridico dell'Ue e pregiudicare la certezza del diritto", continua la Corte di Bruxelles. Secondo la Corte Ue "i tribunali nazionali sono tenuti a garantire la piena efficacia del diritto dell'Ue. Questo è l'unico modo per garantire uguaglianza negli Stati membri nell'Unione".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata