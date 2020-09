Bce conferma: Pronta ad adeguare strumenti se necessario

di fct

Milano, 10 set. (LaPresse) - Il consiglio direttivo della Bce "continua a essere pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti - se necessario - per garantire che l'inflazione si avvicini al suo obiettivo" prossimo ma inferiore al 2% "in modo sostenibile, in linea con il suo impegno per la simmetria". E' quanto afferma l'istituto centrale di Francoforte al termine della riunione di politica monetaria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata