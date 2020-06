Bce: Condizioni finanziarie migliorano ma non ancora livelli pre-Covid

di fct

Milano, 18 giu. (LaPresse) - "Pur essendosi lievemente allentate dalla riunione del Consiglio direttivo di marzo 2020, le condizioni finanziarie non sono tornate ai livelli osservati prima della diffusione del Covid-19 su scala mondiale". E' quanto rileva la Bce nel suo bollettino economico, che ricorda come "nel primo trimestre del 2020 il Pil in termini reali dell'area dell'euro è sceso del 3,8 per cento sul periodo precedente e i nuovi dati segnalano un'ulteriore marcata flessione nel secondo trimestre".

