Bce chiede a banche Ue di non pagare dividendi almeno fino ottobre

di fct

Milano, 27 mar. (LaPresse) - La Bce chiede alle banche europee che almeno fino al 1 ottobre 2020 non siano pagati i dividendi e di non assumere impegni irrevocabili di pagamento delle cedole per gli esercizi finanziari 2019 e 2020. Lo scrive l'Eurotower in una nota.

