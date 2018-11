Bce: Aumentate preoccupazioni su bilancio Italia, ma no contagio

di sgl

Milano, 29 nov. (LaPresse) - "All'interno dell'area dell'euro, le preoccupazioni dei mercati in merito al progetto di bilancio dell'Italia sono aumentate da maggio". Lo scrive la Bce nel Financial Stability Review. "Le perdite osservate nei mercati finanziari italiani negli ultimi sei mesi non si sono tuttavia significativamente estese ad altri paesi dell'area dell'euro", osserva la Banca centrale europea.

