Bce allunga durata Qe pandemico fino a giugno 2021

Milano, 4 giu. (LaPresse) - La Bce ha deciso di estendere il Pandemic emergency purchase programme (Pepp) - in scadenza a fine anno - fino a giugno 2021. E' quanto scrive la Bce in una nota pubblicata al termine della riunione di politica monetaria. "In ogni caso, il Consiglio direttivo effettuerà acquisti netti di attivi nell'ambito del Pepp fino a quando riterrà che la fase di crisi del coronavirus sia terminata".

