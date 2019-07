Bce, allo studio anche opzioni per potenziale nuovo Qe

di vsc

Milano, 25 lug. (LaPresse) - Se le prospettive di medio termine per quanto riguarda l'inflazione continuassero a essere inferiori al suo obiettivo, il Consiglio direttivo della Bce è "determinato ad agire". Per questo, lo stesso Consiglio ha incaricato i comitati dell'Eurosistema di esaminare le diverse opzioni disponibili, compresi i modi per rafforzare la propria forward guidance sui tassi d'interesse, le misure correttive, come la progettazione di un sistema a più livelli per la remunerazione delle riserve, e le opzioni relative ala dimensione e la composizione di potenziali nuovi acquisti di attività nette. Lo rende noto la Bce.

