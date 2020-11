Bbva in trattative per fusione con Banco Sabadell

di fct

Milano, 16 nov. (LaPresse) - Le spagnole Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva) e Banco Sabadell confermano le trattative per dare il via a una possibile fusione. L'annuncio, tramite una nota di Bbva, nel giorno in cui quest'ultima ha ceduto alcune delle attività negli Stati Uniti.

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata