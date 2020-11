Bbva in trattative per fusione con Banco Sabadell-2-

di fct

Milano, 16 nov. (LaPresse) - Bbva "conferma che sta intrattenendo conversazioni con i rappresentanti del Banco de Sabadell, con l'autorizzazione del suo Consiglio di amministrazione, in relazione a una potenziale operazione di fusione tra le due entità", si legge nella nota dell'istituto spagnolo. "Le entità - si legge ancora - hanno avviato un processo di verifica reciproca di due diligence come è consuetudine in questo tipo di operazioni e hanno nominato consulenti esterni".

Bbva segnala inoltre che "non è stata presa alcuna decisione in merito alla potenziale operazione di fusione e che non vi è certezza se tale decisione verrà presa o, in tal caso, sui termini e le condizioni di una potenziale transazione. Bbva fornirà informazioni a tempo debito su eventuali decisioni che, a seconda dei casi, potrebbero essere prese, quando e con le modalità richieste dalla legge".

