Bankitalia, Visco: Utile lordo 8,9 mld, 50% in più del 2017

di ntl/npf

Roma, 29 mar. (LaPresse) - "L'utile lordo prima delle imposte e degli accantonamenti patrimoniali necessari per fronteggiare i rischi assunti è cresciuto del 50 percento circa, portandosi a 8,9 miliardi". Così il governatore di Bankitalia Ignazio Visco nella sua relazione all'assemblea annuale dei partecipanti. "L'incremento di mezzo miliardo rispetto allo scorso esercizio - continua - è dovuto principalmente al miglioramento del margine di interesse, che ha beneficiato dell'aumento degli interessi attivi percepiti sui titoli di Stato acquistati per finalità di politica monetaria e del calo degli interessi negativi pagati sulle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine. L'aumento del margine di interesse è stato in parte compensato dalla flessione dei risultati di negoziazione e dalle maggiori svalutazioni su titoli e valute".

