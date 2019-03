Bankitalia, Visco: Riserve auree per 88 mld, 3 in più di 2017

Roma, 29 mar. (LaPresse) - Il valore delle riserve auree di Bankitalia nel 2018 si è attestato a 88 miliardi, "tre in più rispetto allo scorso esercizio". Così il governatore di Bankitalia Ignazio Visco nella sua relazione all'assemblea annuale dei partecipanti. "In linea con le regole contabili dell'Eurosistema, l'incremento è confluito prudenzialmente nei conti di rivalutazione, dove sono rilevate le plusvalenze potenziali rispetto al costo di acquisizione, in modo da assorbire gli effetti negatici di eventuali future diminuzioni della quotazione dell'oro".

