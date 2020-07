Bankitalia: Verso calo Pil del 10% nel II trimestre

di fct

Milano, 10 lug. (LaPresse) - Nel secondo trimestre l'economia italiana potrebbe subire una contrazione del 10%. E' la stima della Banca d'Italia, contenuta nel suo ultimo Bollettino economico. "In Italia il calo del prodotto, pari al 5,3 per cento nel primo trimestre, si sarebbe intensificato nel secondo, collocandosi in base alle informazioni attualmente disponibili attorno al 10 per cento", spiega Bankitalia, sottolineando che "questa stima rispecchia soprattutto un andamento molto sfavorevole nel mese di aprile; i trasporti autostradali, i consumi elettrici e quelli di gas segnalano che in maggio si è avviata una ripresa dell'attività, favorita dal progressivo allentamento delle misure di sospensione. Gli indici dei responsabili degli acquisti delle imprese sono risaliti ma restano ancora inferiori alla soglia di espansione".

