Bankitalia, utile 2019 a 8,2 mld: somme destinate a Stato 8,9 mld

di fct

Milano, 31 mar. (LaPresse) - La Banca d'Italia termina il 2019 con un utile netto di 8,2 miliardi di euro. L'utile residuo per lo Stato sarebbe pari a 7,867 miliardi che, in aggiunta a imposte di competenza per 1,009 miliardi, porterebbero le somme complessivamente destinate allo Stato a circa 8,9 miliardi. E' quanto comunica la Banca d'Italia in una nota. Negli ultimi cinque anni, prosegue Bankitalia, il risultato lordo – prima delle imposte e degli accantonamenti – è stato complessivamente pari a 41 miliardi. L'importo cumulato riconosciuto allo Stato raggiunge i 21 miliardi, oltre ad imposte di competenza per 6 miliardi. Nell'ultimo anno è proseguito il processo di riallocazione del capitale della banca, dall'avvio della riforma dell'assetto proprietario (legge 29 gennaio 2014, n. 5) è stato trasferito il 40,4 per cento del capitale, il 7 per cento dal mese di marzo 2019; degli attuali 143 partecipanti, 115 sono entrati dopo la legge di riforma (6 assicurazioni, 8 fondi pensione, 10 enti di previdenza, 29 fondazioni di matrice bancaria e 62 banche. Le quote in eccesso rispetto al limite del 3 per cento del capitale ammontano a un valore nominale di poco inferiore ai 2 miliardi di euro, a fronte di un capitale complessivo di 7,5 miliardi. Il valore nominale delle quote eccedenti era pari a 2,5 miliardi lo scorso anno e a 2,7 miliardi due anni fa.

