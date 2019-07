Bankitalia, Uif: Percezione minaccia terrorismo resta elevata

di lal

Milano, 11 lug. (LaPresse) - "Nonostante l'arretramento dello Stato Islamico sul piano militare e il ridimensionamento dei suoi obiettivi di controllo territoriale, la percezione della minaccia terroristica nel nostro Paese rimane elevata". Lo afferma il presidente dell'Uif, Claudio Clemente, nella sua relazione annuale, precisando che questa percezione "si è tradotta in un costante aumento del numero di segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo, che hanno superato per la prima volta le mille unità; di queste, oltre 450 sono state ritenute dalla Guardia di Finanza di interesse investigativo". Clemente aggiunge che "le operazioni segnalate sono costituite per circa il 60 per cento da prelievi e versamenti di contante e invii e ricezioni di rimesse tramite circuiti di money transfer".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata