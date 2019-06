Bankitalia taglia Pil al +0,3% nel 2019 e al +0,7% nel 2020

di lal

Milano, 7 giu. (LaPresse) - La Banca d'Italia ha tagliato le stime sulla crescita italiana nel triennio 2019-2021 e ritiene che il Pil, corretto per gli effetti del numero di giornate lavorative, aumenterebbe dello 0,3 per cento quest'anno, dello 0,7 per cento nel 2020 e dello 0,9 per cento nel 2021. Rispetto alle precedenti proiezioni, pubblicate nel Bollettino economico di gennaio, la stima di crescita è inferiore di 3 decimi di punto percentuale quest'anno, 2 decimi nel 2020 e 1 decimo nel 2021. "Le proiezioni qui presentate incorporano il forte indebolimento dello scenario internazionale osservato all'inizio di quest'anno e ne ipotizzano un lento e graduale miglioramento nel corso del prossimo biennio".

