Bankitalia: Quasi 40% famiglie ha difficoltà a sostenere rate mutuo

di fct

Milano, 7 lug. (LaPresse) - "Quasi il 40 per cento degli individui indebitati dichiara di avere difficoltà nel sostenere le rate del mutuo a causa della crisi". E' quanto emerge dall'indagine straordinaria sulle famiglie italiane nel 2020 della Banca d'Italia. "La quota - si legge ancora nell'indagine - è più elevata nel Centro e nel Mezzogiorno". Inoltre, secondo il report "solo un terzo di chi è in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo ha fatto ricorso o intende far ricorso alla moratoria mutui. Fra coloro che hanno un finanziamento per credito al consumo la percentuale di individui in difficoltà con il pagamento della rata è del 34 per cento".

