Bankitalia: Oltre metà italiani ha subito calo reddito familiare

di fct

Milano, 7 lug. (LaPresse) - "Oltre la metà della popolazione dichiara di aver subito una contrazione nel reddito familiare, in seguito alle misure adottate per il contenimento dell'epidemia", anche "tenendo conto degli eventuali strumenti di sostegno ricevuti". E' quanto emerge dall'indagine straordinaria sulle famiglie italiane nel 2020 della Banca d'Itlaia. "L'impatto è stato particolarmente severo per i lavoratori indipendenti", spiega Bankitalia, sottolineando che "quasi l'80 per cento ha subito un calo nel reddito e per il 36 per cento la caduta è di oltre la metà del reddito familiare".

