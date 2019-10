Bankitalia: In estate ingenti acquisti di Btp dall'estero

di lal

Milano, 18 ott. (LaPresse) - "Tra giugno e agosto gli investitori non residenti hanno effettuato ingenti acquisti di titoli pubblici italiani". Lo si legge nel Bollettino economico della Banca d'Italia, che precisa che nel complesso dei primi otto mesi dell'anno gli investitori esteri hanno effettuato acquisti netti di titoli italiani per 98 miliardi di euro, di cui 81 in titoli pubblici (pari all'ammontare delle emissioni nette del Tesoro nello stesso periodo). Via Nazionale evidenzia che "gli afflussi hanno contribuito a ridurre il saldo debitorio della Banca d'Italia sul sistema dei pagamenti europeo Target2, poi in parte aumentato in settembre per l'effetto tecnico di ampi rimborsi netti di titoli del Tesoro concentrati nel mese" e la posizione netta sull'estero dell'Italia ora "è vicina al pareggio".

