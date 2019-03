Bankitalia, Fabio Panetta nuovo direttore generale

Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia, su proposta del Governatore e ai sensi dello Statuto, in seduta straordinaria ha nominato Direttore Generale Fabio Panetta, già membro del Direttorio in qualità di Vice Direttore Generale, e coem vicedirettori generali Daniele Franco e Alessandra Perrazzelli, con decorrenza dal 10 maggio 2019.

Il nome di Panetta è gradito a entrambe le forze di governo, che non dovrebbero dunque opporre resistenze alla nomina, che avviene su proposta di Visco con decreto del presidente della Repubblica, promosso dal presidente del Consiglio dei ministri di concerto col ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Consiglio dei ministri. Nel direttorio restano dunque le tre caselle dei vicedirettori: rimane al suo posto Signorini, nonostante le resistenze pentastellate, mentre arriva - o meglio ritorna - direttamente da via XX Settembre Daniele Franco, dal 2013 Ragioniere generale dello Stato. Proprio Franco era stato nei mesi scorsi del mirino dei M5s, che ora vedono di buon occhio il suo trasloco. In questo modo infatti si libera la poltrona più alta della Ragioneria, in un Mef molto spesso accusato di essere troppo vicino alle precedenti forze di governo e ostile ai provvedimenti economici pentastellati. Con Rossi, a fine maggio uscirà da palazzo Koch anche la vicedirettrice generale Valeria Sannucci: al suo posto arriva l'avvocato Alessandra Perrazzelli, ex country manager di Barclays Italia e vicepresidente esecutivo e presidente del comitato di remunerazione e nomine di A2A SpA.



