Bankitalia: Domanda prestiti imprese aumentata marcatamente

di fct

Milano, 14 lug. (LaPresse) - La domanda di prestiti da parte delle imprese italiane è aumentata "marcatamente" nel secondo trimestre "per effetto delle ingenti esigenze di liquidità connesse con l'emergenza sanitaria". E' quanto rileva la Banca d'Italia nell'indagine sul credito bancario nell'area dell'euro. "La domanda di mutui delle famiglie - sottolinea invece Bankitalia - è diminuita ulteriormente riflettendo il calo della fiducia dei consumatori e il peggioramento delle prospettive del mercato degli immobili residenziali". Per il trimestre in corso "le banche si attendono un ulteriore, seppur più contenuto, aumento della richiesta di fondi da parte delle imprese; anche la domanda di prestiti da parte delle famiglie dovrebbe lievemente aumentare", spiega Palazzo Koch.

