Bankitalia: Delineare investimenti e riforme senza ritardi

di fct

Milano, 28 lug. (LaPresse) - "Per il nostro paese inizia ora un percorso tutt'altro che agevole. Andranno delineati in tempi rapidi progetti di investimento e di riforma lungimiranti, concreti e dettagliati; soprattutto tali progetti andranno attuati senza ritardi e inefficienze". E' quanto afferma il capo del Servizio Struttura economica della Banca d'Italia, Fabrizio Balassone, in audizione alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. "È la condizione per garantire l'effettivo accesso ai finanziamenti previsti dal Next Generation Eu, per rilanciare la crescita e la produttività dell'economia italiana", sottolinea Balassone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata