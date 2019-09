Bankitalia, da oggi controlli su uso contanti

Scattano oggi i controlli di Bankitalia sull'uso anomalo di contanti. La misura, prevista dalla riforma del 2017 in chiave antiriciclaggio e antievasione fiscale, e adottata nel marzo di quest'anno, prevede l'invio delle comunicazioni su prelievi e versamenti presso banche, Poste e altri istituti di pagamento. Si potrà conoscere il nome di chi ritira o versa banconote per oltre 10mila euro in un mese. In concreto sarà l'Unità di informazione finanziaria, istituita presso la Banca d'Italia, a poter richiedere formalmente l'invio delle comunicazioni sull'uso "sospetto" di contanti.