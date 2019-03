Bankitalia: Bail-in inapplicabile rischia di creare instabilità

di ntl

Roma, 1 mar. (AWE/LaPresse) - "L'entrata in vigore, nel 2016, del bail-in è stata affrettata, in quanto ha preceduto di molto un suo essenziale presupposto di funzionamento, ossia la costituzione da parte delle banche di una dotazione di passività idonee ad essere assoggettate a riduzione o conversione in nuovo capitale nell'ambito della procedura di risoluzione (MREL), preferibilmente detenute da investitori professionali consapevoli delle possibili conseguenze in caso di dissesto. In assenza di questa condizione, il bail-in è pressoché inapplicabile e rischia di minare la fiducia nelle banche e generare instabilità". Così Carmelo Barbagallo, capo del dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, intervenendo al convegno 'Un decennio di regole finanziarie anticrisi. Come la gestione bancaria ha risposto alle domande dell'economia' all'Università di Modena e Reggio Emilia.

