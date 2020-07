Bankitalia, Abf: A clienti 28 mln nel 2019, oltre 22mila ricorsi (-18%)

Milano, 8 lug. (LaPresse) - L'Arbitro bancario finanziario, organismo indipendente ma la cui operatività è permessa dalla Banca d'Italia, ha riconosciuto alla clientela degli istituti di credito 28 milioni di euro nel 2019, ricevendo 22.059 ricorsi. Il numero è in calo del 18% rispetto al 2018. Alla flessione ha contribuito l'allineamento agli orientamenti consolidati dei Collegi da parte degli intermediari nella fase del reclamo, rendendo non necessario il successivo ricorso all'Abf. Come nel 2018, la riduzione dei ricorsi ha riguardato in particolare quelli in tema di estinzione anticipata dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione (-39 per cento). Infatti, degli otre 22 mila ricorsi, il 48% è relativo alle cessioni del quinto. Sulla dinamica hanno continuato a incidere l'adozione degli orientamenti di vigilanza sui prestiti contro cessione del quinto e le azioni di intervento della Banca d'Italia nei confronti degli intermediari. E' quanto emerge dalla Relazione sull'attività dell'Arbitro bancario finanziario relativa al 2019.

