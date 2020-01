Banco Bpm, cda approva lista rinnovo consiglio, Tononi presidente

Milano, 21 gen. (LaPresse) - Il consiglio di amministrazione di Banco Bpm si è riunito oggi a Verona e ha approvato la lista di quindici candidati per il rinnovo del cda per gli esercizi 2020-2022, che sarà votata dall'assemblea dei soci. Il capolista e presidente è Massimo Tononi, mentre Giuseppe Castagna viene confermato come a.d., al secondo posto, e vice presidente è indicato Mauro Paoloni.

