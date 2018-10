Banchiere Mazzucchelli: "Moody's? I mercati temono solo l'uscita dall'euro"

di Laura Carcano

Quale scenario dopo che Moody's ha tagliato il rating dell'Italia? "Non è questo il vero problema, il nodo è che l'attuale governo non esclude in modo categorico di poter abbandonare l'euro. E non basta che lo escluda il ministro Savona, perché i referenti ultimi sono Salvini e Di Maio. A questo punto il pericolo da scongiurare è che le elezioni europee si trasformino in un referendum sulla moneta unica". A commentare il giudizio che ha declassato lo Stivale a un gradino sopra il livello spazzatura è Marco Mazzucchelli, banchiere, membro del board di KredietBank Luxembourg e advisor di Bain & Company, con alle spalle esperienze in Sanpaolo Imi, Crédit Suisse, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, Julius Baer, Mps.

Cosa potrebbe succedere lunedì sui mercati?

Il declassamento era in larga parte scontato ed è meno grave del previsto. I mercati lo preventivavano già. E, anzi, io mi aspettavo che ci sarebbe stato anche un outlook negativo, visto che i segnali di policy e andamento del ciclo fornivano elementi di preoccupazione aggiuntiva. E invece è arrivato l'outlook 'stabile', una notizia più positiva del previsto. E, comunque, chi aveva in mente di liquidare le posizioni lo ha già fatto. Non è il downgrade il vero fattore scatenante.

E qual è allora?

Un rischio che non riguarda il sistema, ma l'Italia in particolare, perché il governo non esclude in modo categorico e davvero credibile l'ipotesi 'ridenominazione del debito', cioé di una uscita volontaria dall'euro. Anzi, lo ha paventato più volte. Quando entra in gioco tale rischio, con una probabilità che in questo momento secondo me è fattorizzata al 10-20% ed è crescente, allora il rendimento attuale dei titoli di Stato italiani è pienamente coerente.

Come si esce da questa situazione?

Per disattivare questo elemento scatenante servirebbe un patto scritto e condiviso con la Ue in cui premier e vicepremier e ministro dell'Economia dichiarassero formalmente che non prenderanno iniziative per far uscire l'Italia dall'Euro. Lo spread, premesso che conta di più il valore assoluto dei tassi del differenziale Bund-Btp, secondo me, immediatamente scenderebbe di 100 punti. E' comunque è molto più significativo l'andamento del benchmark dei Btp a 2 anni che non di quelli a 10 anni. Se osserviamo infatti dove si trova ora, intorno all'1,2%, possiamo dedurre che il mercato ha preoccupazioni sull'Italia, che si traducono in un tasso implicito tra un anno ben oltre il 2%, ma non ancora catastrofiche. Il punto, casomai, è capire come potrà arrestarsi ed invertire questa deriva, cioè chi sarà il compratore di titoli italiani nei prossimi mesi, anche in assenza di liquidazioni aggiuntive.



Quindi che peso ha il deficit dell'Italia che il governo M5S-Lega pone al 2,4% nella manovra?

Anche la Spagna ha annunciato un budget che presenta una divergenza rispetto al percorso concordato con Bruxelles, 1,8% anziché 1,3%. E, se è vero che ha un rapporto debito Pil inferiore al nostro, ma non di tanto, è anche vero che ha alcuni fondamentali peggiori di quelli della nostra economia. La Spagna però non arriva allo scontro verbale e, almeno al livello delle dichiarazioni, mantiene una linea filo europea e favorevole alla sostenibilità di bilancio di medio termine. E così non viene stigmatizzata dalla Ue e riesce a far passare un budget più lasco di quello concordato prima. La differenza sta quindi nelle posizioni che si assumono, nella narrativa, nei toni.

E quanto pesa il livello di tensione nell'esecutivo italiano come sulla questione dello scudo fiscale?

Praticamente nulla, affascina più i media che i mercati. Il punto è che in Italia siamo di fronte a un governo che non esclude, ma che anzi attraverso alcuni suoi esponenti più volte ha ipotizzato un'uscita dall'euro. Questo ha davvero effetti negativi sui mercati.

Il temuto e atteso giudizio di Standard & Pooor's quanto deve far preoccupare?

Lo scenario centrale è quello di una replica del giudizio Moody's. Quindi l'unico effetto sorpresa per il mercato sarebbe rappresentato da una divergenza in negativo, che ritengo però poco probabile.



