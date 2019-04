Banche, Tria: Decreti pronti, rimborsare velocemente tutti truffati

di ntl/abf

Roma, 17 apr. (LaPresse) - "Il denaro pubblico verrà usato per risarcire solo i truffati. Nel decreto c'è una correzione della Legge di bilancio, ricordo che fu modificata in Parlamento, in modo da poter rimborsare più velocemente tutti i truffati in qualsiasi fascia di reddito. Prima si arriva a determinazione meglio è. I decreti attuativi sono già pronti". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria rispondendo alle domande durante l'audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite a palazzo Madama sul Def.

