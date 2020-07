Banche, Nagel: Intesa-Ubi metterà pressione per consolidamento

di fct

Milano, 30 lug. (LaPresse) - "Mi aspetto che l'effetto Intesa-Ubi metta maggiore pressione su tutti i ceo per capire come si evolverà il mercato italiano nel consolidamento e che tipo di partecipazioni pensa di poter avere ogni singolo operatore". Lo ha detto nel corso di una call con le agenzie l'amministratore delegato di Mediobanca Alberto Nagel. Quanto successo sul fonte Intesa-Ubi "è avvenuto in un modo che io all'inizio del 2020 non mi sarei aspettato, in modo molto efficace", ha aggiunto Nagel.

