Banche, Commissione fa appello contro Tribunale Ue su Tercas

di lal/msr

Bruxelles (Belgio), 29 mag. (LaPresse) - La Commissione Ue ha deciso di fare appello presso la Corte di giustizia europea contro la sentenza del Tribunale europeo dello scorso 19 marzo relativa all'uso del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) per il salvataggio di Banca Tercas. Lo riferisce un portavoce della Commissione, che spiega che, in particolare, la Commissione vuole "chiarimenti" dalla Corte Ue "sulle circostanze in cui una misura può essere considerata imputabile allo Stato". Secondo Bruxelles, infatti, "il Tribunale, nella sua sentenza, sembra discostarsi dalla norma stabilita dalla giurisprudenza". Il Tribunale aveva annullato la decisione antitrust della Commissione del 23 dicembre 2015 sulle misure a favore di Banca Tercas.

