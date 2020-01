Banche, Abi: Prestiti quasi fermi a fine 2019, giù quelli a imprese

di lal

Milano, 14 gen. (LaPresse) - I prestiti delle banche italiane ai privati aumentano a dicembre di appena lo 0,3%, con la domanda di prestiti dalle imprese che prosegue la sua frenata per la stagnazione economica. È quanto emerge dal rapporto mensile dell'Abi, che sottolinea che, nonostante tassi di interesse che permangono su livelli storicamente infimi, a seguito della riduzione della domanda di finanziamenti per i prestiti alle imprese si registra una riduzione dell'1,9% su base annua a novembre, ultimo mese per cui sono disponibili i dati. Sempre a novembre, si conferma la crescita del mercato dei mutui. L'ammontare totale dei mutui in essere delle famiglie registra una crescita del 2,5% su base annua.

