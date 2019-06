Banche, Abi: A maggio prestiti +1% annuo, ma giù credito a imprese

di lal

Milano, 18 giu. (LaPresse) - I prestiti a famiglie e imprese delle banche italiane registrano a maggio una crescita su base annua pari all'1%, in lieve accelerazione dallo 0,9% del mese precedente, ma continua a calare il credito alle imprese. È quanto emerge dall'outlook mensile dell'Abi. Sulla base degli ultimi dati relativi ad aprile 2019, si conferma la crescita del mercato dei mutui, il cui ammontare totale in essere delle famiglie registra una crescita del 2,5% su base annua. Al contrario,sempre ad aprile, a seguito della riduzione della domanda di finanziamenti - nonostante tassi di interesse che permangono su livelli storicamente bassi -, per i prestiti alle imprese si registra una riduzione dello 0,6% su base annua.

