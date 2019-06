Autostrade, Toninelli: Pronto parere, grave inadempimento di Autostrade

di scp

Milano, 29 giu. (LaPresse) - "Ieri sera è rientrato il parere della commissione tecnica di esperti in supporto al mio ministero, lo stiamo leggendo, è ovviamente complesso e anche molto ampio, ma quello che da una lettura sommaria possiamo iniziare a dire è che si evince un grave inadempimento da parte del concessionario Autostrade per l'Italia e questa è la base per andare avanti". Così il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, a margine delle commemorazioni per l'anniversario del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. "Le decisioni saranno prese nei prossimi giorni o nelle prossime settimane al massimo, ma certamente, credetemi, lo dico non solo ai familiari delle vittime e a tutti i genovesi ma a tutti gli italiani, non ci sarà mai più nessuno che gestisce la cosa pubblica e se sbaglia poi non viene fatta giustizia", ha rimarcato "a me non interessa far lavorare o non far lavorare, a me interessa che chi ha in concessione il bene pubblico, in questo caso le autostrade, rispetti le regole, rispetti le leggi, e cioè manutenga, perchè i miliardi guadagnati da questo concessionario sono tantissimi e non sono rientrati con gli obblighi a cui doveva sottostare in manutenzione".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata