Autostrade: Nessun aumento dei pedaggi fino al 15 settembre

di lal

Milano, 28 giu. (LaPresse) - Non ci sarà alcun aumento dei pedaggi autostradali almeno fino al 15 settembre prossimo e non scatteranno, come previsto in precedenza, dal primo di luglio. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia, che precisa che viene prolungata la sospensione degli adeguamenti tariffari già decisa lo scorso primo gennaio 2019. "La decisione è stata assunta con l'obbiettivo di favorire gli spostamenti degli italiani verso le mete di vacanza, che impegneranno nei mesi estivi la rete in concessione di Autostrade per l'Italia", spiega in una nota la società di Atlantia.

