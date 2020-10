Autostrade, fondo Tci: Minaccia revoca concessione è illegale, Ue intervenga

di fct

Milano, 28 ott. (LaPresse) - "La minaccia di una revoca delle concessioni prima dell'esito dell'indagine giudiziaria è una palese violazione dei principi dell'Unione europea. E' illegale". E' quanto afferma Jonathan Amouyal, partner del fondo Tci, azionista di Atlantia in un'intervista alla Faz. "Soprattutto - aggiunge - perché il Governo italiano sta cercando di eludere il risarcimento stipulato a livello contrattuale per gli operatori autostradali per un'eventuale revoca della concessione. Questa è una doppia violazione delle regole". Secondo Amouyal "l'Ue dovrebbe intervenire e l'Italia - in quanto membro dell'Ue - dovrebbe rispettare le regole".

