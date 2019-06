Autostrade, Confindustria: Forte preoccupazione per nuove tariffe

di lal

Milano, 21 giu. (LaPresse) - Confindustria esprime "forte preoccupazione" per "la situazione di incertezza e di potenziale conflittualità" per le concessioni autostradali con il nuovo sistema tariffario e chiede un tavolo tra governo e concessionarie. Lo afferma una nota di viale dell'Astronomia. "Confindustria - si legge nel comunicato - esprime forte preoccupazione per la situazione di incertezza e di potenziale conflittualità in cui rischia di entrare l'intero sistema nazionale delle concessioni autostradali a seguito delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti sul nuovo sistema tariffario per i pedaggi autostradali".

"L'auspicio di Confindustria - prosegue la nota - è che si apra un confronto tra Governo e concessionarie per verificare costruttivamente l'applicazione delle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti e definire tempi più ragionevoli di adeguamento di piani economico-finanziari per loro natura estremamente complessi e impegnativi". Secondo l'associazione degli industriali presieduta dal presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, "va assolutamente evitata l'apertura di un contenzioso che potrebbe portare al blocco degli investimenti autostradali, dannoso e inaccettabile per le prospettive di ripresa e per l'immagine internazionale del nostro Paese".

