Autostrade, Aspi: Tariffe già ampiamente inferiori a medie Ue

di taw/lal

Milano, 2 apr. (LaPresse) - "Le tariffe Aspi sono già oggi determinate sulla base dei più diffusi criteri del modello 'price cap'". Lo sottolinea una nota di Autostrade per l'Italia, che precisa che le tariffe "sono già oggi ampiamente inferiori alla media delle altre concessionarie italiane e alle tariffe medie applicate nell'Unione Europea".

"Si conferma - conclude la nota - che Autostrade per l'Italia non si sottrarrà ad un dialogo costruttivo, come già fatto in passato, nel rispetto del principio della non modificabilità unilaterale dei contratti in essere".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata