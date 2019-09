Autostrade, al via 'trasparenza totale': 2 sportelli per accesso atti

di vln

Milano, 15 set. (LaPresse) - Autostrade per l'Italia ha deciso di adottare un principio di 'trasparenza totale' dei propri atti. Secondo quanto annunciato in una nota, ogni documento aziendale riguardante la gestione dell'infrastruttura di rete - inclusi quelli relativi alle attività di progettazione, manutenzione, monitoraggio – potrà essere consultato e consegnato ai cittadini che ne faranno richiesta. Nei prossimi giorni la società attiverà due 'sportelli', uno digitale sul sito www.autostrade.it, e uno fisico presso la sede centrale di via Bergamini a Roma, attraverso i quali chiunque abbia un legittimo interesse potrà presentare richiesta di accesso agli atti e ricevere così la documentazione di interesse, sulla base di una procedura di accesso che sarà concordata da ASPI con le associazioni dei consumatori.

