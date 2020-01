Auto, mercato Italia +12,5% a dicembre, 2019 stabile a 1,9 mln

di lal

Milano, 2 gen. (LaPresse) - Dicembre positivo per il mercato auto italiano, che chiude il 2019 in sostanziale stabilità. La Motorizzazione, riferisce il Ministero dei Trasporti, ha immatricolato nel mese di dicembre 140.075 autovetture, con una crescita del 12,48% rispetto a dicembre 2018, quando erano immatricolate 124.535 auto. Nel corso del 2019 la Motorizzazione ha in totale immatricolato 1.916.320 autovetture, con un aumento dello 0,29% rispetto al periodo gennaio-dicembre 2018, quando le immatricolazioni era state 1.910.701.

