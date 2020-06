Auto, Gorlier (Fca): Verso calo mercato Italia del 35% nel 2020

di fct

Milano, 25 giu. (LaPresse) - "Il mercato italiano dell'auto quest'anno si attesterà in riduzione tra un minimo del 35% e un massimo del 50%". Lo ha detto Pietro Gorlier, chief operating officer Emea di Fca, in audizione al Senato. "Sicuramente - ha aggiunto - si è contratto di circa il 50% nella prima parte dell'anno, scontando i mesi di marzo e aprile praticamente a zero". Secondo il manager di Fca "bisogna muovere il mercato" e "cogliere le opportunità per la conversione di un parco circolante obsoleto".

