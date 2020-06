Auto, Acea: Frenata vendite a maggio, -52,3% Ue e -49,6% in Italia

di lrs

Milano, 17 giu. (LaPresse) - A maggio di quest'anno, il mercato europeo delle auto ha subito un altro brusco calo, con immatricolazioni in calo del 52,3%. Sebbene le misure di lockdown del COVID-19 siano state allentate in molti Paesi il mese scorso, il numero di auto nuove vendute in tutta l'Unione europea è passato da 1.217.259 unità a maggio 2019 a 581.161 autovetture a maggio di quest'anno. Lo fa sapere l'associazione dei produttori auto Acea.

Il declino a doppia cifra è stato registrato in ciascuno dei 27 mercati dell'Ue, anche se i cali percentuali sono stati meno drammatici rispetto ad aprile. La Spagna ha visto il più grande declino tra i quattro principali mercati dell'Ue (-72,7%), mentre le vendite sono diminuite di circa la metà in Francia (-50,3%), Italia (-49,6%) e Germania (-49,5%).

Da gennaio a maggio 2020, la domanda dell'Ue di nuove autovetture si è contratta del 41,5%, dopo tre mesi di declino senza precedenti in tutta l'area. Finora, quest'anno, le immatricolazioni di macchine sono diminuite del 54,2% in Spagna, del 50,4% in Italia e del 48,5% in Francia. La contrazione del mercato tedesco è stata leggermente meno grave - sottolinea Acea - con le registrazioni in calo del 35,0% nei primi cinque mesi del 2020.

