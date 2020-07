Atlantia vola in chiusura a +26,65% con accordo su Aspi

di fct

Milano, 15 lug. (LaPresse) - Atlantia termina gli scambi in testa al Ftse Mib e decisamente tonica, dopo l'accordo con il Governo per Autostrade. Il titolo chiude in rialzo del 26,65% a 14,495 euro.

