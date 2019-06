Atlantia, sindacati: Basta con dichiarazioni che danneggiano azienda sana

Roma, 28 giu. (LaPresse) - "Basta con dichiarazioni che rischiano di danneggiare la stabilità di una delle poche aziende solide del Paese. Il Ministro Di Maio si occupi invece di risolvere le centinaia di crisi aziendali già in atto, per salvaguardare economia ed occupazione del Paese, come ad esempio Alitalia, che da oltre due anni è in amministrazione straordinaria.". A dichiararlo sono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti nazionali, che proseguono: "Procurare con dichiarazioni senza senso la crisi di una grande azienda come Atlantia, finanziariamente e industrialmente sana, quotata in Borsa e certamente non decotta, equivale anche a mettere a repentaglio le condizioni di migliaia di lavoratrici e lavoratori che quotidianamente vi operano con grande professionalità, assicurando la circolazione a milioni di auto e camion, da Nord a Sud del Paese.

