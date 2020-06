Atlantia scrive lettera a Ue: Governo viola norme europee

di fct

Milano, 18 giu. (LaPresse) - Atlantia chiede a Bruxelles di intervenire nella disputa con il governo italiano, accusando Roma di aver violato il diritto dell'Unione europea. Secondo quanto riporta il Financial Times, il presidente di Atlantia Fabio Cerchiai e l'amministratore delegato Carlo Bertazzo hanno inviato una lettera al vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, lamentandosi del fatto che il Milleproroghe avrebbe consentito al governo di "ridurre drasticamente" il risarcimento dovuto alla società in caso di risoluzione anticipata del contratto di Autostrade e di modificare il meccanismo per fissare le tariffe autostradali. I vertici di Atlantia accusano inoltre il governo di costringerlo a vendere la propria quota di maggioranza in Autostrade a Cassa Depositi e Prestiti "a un valore ridotto" creando "un danno significativo per migliaia di investitori italiani e stranieri".

