Atlantia propone due soluzioni alternative per scissione da Aspi

di fct

Milano, 4 ago. (LaPresse) - Pur "restando ferma la volontà" di Atlantia "di dare corso a quanto delineato nella lettera del 14 luglio 2020, il consiglio di amministrazione di Atlantia ha ritenuto di dover individuare - con spirito di buona fede – anche soluzioni alternative idonee comunque a giungere ad una separazione tra la società ed Autostrade per l'Italia, che diano certezza al mercato, sia in termini di tempi che di trasparenza, nonché della irrinunciabile tutela dei diritti di tutti gli investitori e stakeholders coinvolti". E' quanto scrive Atlantia nella nota che presenta i risultati del primo semestre, pubblicata al termine del cda. "In particolare - spiega Atlantia -, il consiglio di amministrazione ha deliberato la possibilità di procedere: alla vendita tramite un processo competitivo internazionale - gestito da advisor indipendenti - dell'intera quota dell'88% detenuta in Autostrade per l'Italia, al quale potrà partecipare Cdp congiuntamente ad altri investitori istituzionali di suo gradimento, come già ipotizzato nella lettera; alla scissione parziale e proporzionale di una quota fino all'88% di Autostrade per l'Italia mediante creazione di un veicolo beneficiario da quotare in borsa, creando quindi una public company contendibile". Le due operazioni "potranno essere condotte da Atlantia in parallelo, fino ad un certo punto", continua Atlantia.

