Atlantia, in Borsa oltre -3% in attesa verdetto governo su Aspi

di lrs

Milano, 4 giu. (LaPresse) - Forte ribasso per il titolo di Atlantia a Piazza Affari, che segna al momento -3.07% a 15,45 euro. Succede all'indomani delle dichiarazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, relative alle analisi in corso da parte del governo in merito alle concessioni ad Autostrade per l'Italia.

