Atlantia, effetto Covid e accantonamenti su conti I sem: perdita di 772 mln

di fct

Milano, 4 ago. (LaPresse) - Il gruppo Atlantia chiude il primo semestre del 2020 con una perdita di 772 milioni di euro, rispetto all'utile rilevato nel primo semestre del 2019 pari a 594 milioni di euro. I ricavi operativi sono pari a 3,7 miliardi, in diminuzione di 1,89 miliardi o del 34% su base annua. I risultati, spiega Atlantia, "risentono dell'impatto della pandemia causata dal Covid-19 sulle concessionarie del gruppo e recepiscono ulteriori accantonamenti per circa 700 milioni di euro in relazione al completo accantonamento degli impegni assunti da Autostrade per l'Italia, aumentati a 3.400 milioni, nell'ultima proposta transattiva formulata al Governo".

