Atlantia, CdP approva offerta dettagliata per acquisto 88% Aspi

di mur

Milano, 28 ott. (LaPresse) - Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via libera a CdP Equity per la presentazione di un'offerta dettagliata per l'acquisizione dell'88,06% di Autostrade per l'Italia detenuto da Atlantia, con relativa proposta di accordo (Memorandum of Understanding) volto a identificare i principali termini e condizioni relativi all'operazione prospettata. E' quanto si legge in una nota dell'Istituto di Via Goito.

(segue)

