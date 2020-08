Atlantia, cda straordinario 3 settembre per esaminare sissione da Aspi

di fct

Milano, 4 ago. (LaPresse) - Sulla separazione tra Atlantia e Autostrade per l'Italia "nell'irrinunciabile esigenza di tutela di tutti gli stakeholders" è "previsto" un "consiglio di amministrazione straordinario della società per il prossimo 3 settembre per esaminare il progetto di scissione". E' quanto scrive Atlantia nella nota che presenta i risultati del primo semestre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata